RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело MegaCom: как судят топ-менеджеров компании
Дороги.kg. Made by «China»
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Алтынбек Максутов уволен с поста министра культуры, информации и туризма

27/07/16 12:29, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Алтынбек Максутов уволен с поста министра культуры, информации и туризма. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

В соответствии с Конституцией и Законом «О Правительстве КР» добровольная отставка Алтынбека Максутова принята. 

URL: http://_/kadry/35160/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ