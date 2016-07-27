|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Алтынбек Максутов уволен с поста министра культуры, информации и туризма. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
В соответствии с Конституцией и Законом «О Правительстве КР» добровольная отставка Алтынбека Максутова принята.