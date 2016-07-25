Бактыбек Аширов освобожден от должности главы ГСБЭП

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Бактыбек Аширов освобожден от исполнения обязанностей председателя ГСБЭП. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал соответствующее распоряжение, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата премьера.
Эта должность досталась Айбеку Кадыралиеву. Сегодня он представлен коллективу ГСБЭП.