В начале года доллар в Кыргызстане не пользуется спросом

За новогодние выходные дни доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,2 сома, продают по 69,3 сома. Номинальный курс установлен в 69,2301 сома (падение за сутки на 0,25 процента).

Курсы российского рубля и казахского тенге остаются стабильными – 1,11-1,13 и 0,203-0,209 сома.