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Нацбанк Кыргызстана не будет в угоду МВФ нарушать Конституцию

27/12/16 15:20, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Национальный банк Кыргызстана не собирается по рекомендациям МВФ ставить закон «О Нацбанке, банках и банковской деятельности» в противовес Конституции. Об этом сегодня заявил журналистам председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

 

Отметим, что в своем заявлении после завершения третьего обзора экономики Кыргызстана Международный валютный фонд указал на некоторые недочеты.

 

В целом финансовый институт посчитал, что в законе «О Национальном банке, банках и банковской деятельности» содержатся некоторые положительные изменения. Однако в МВФ уверены, что «отказ парламента от ключевых положений и недавнее внесение изменений ослабляют этот закон».

 

В Национальном банке мнение МВФ услышали, но снова перекраивать закон не собираются. Председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов отметил, что это всего лишь рекомендация. А Нацбанк и правительство сами определяют, какие изменения необходимы, и продвигают их в Жогорку Кенеш.

 

«Основным вопросом со стороны МВФ было, чтобы решения Национального банка не могли быть оспорены судом. Но эту инициативу не поддержали в парламенте, и, соответственно, принято решение оставить как есть. В соответствии с Конституцией каждому гражданину дается право оспорить решения в суде. В других случаях замечаний не было», - отметил Толкунбек Абдыгулов.

URL: http://_/finansy/42441/

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