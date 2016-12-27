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Национальный банк снизил размер учетной ставки до 5 процентов

27/12/16 07:26, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Национальный банк Кыргызстана снизил размер учетной ставки еще на 0,5 процента. С 27 декабря она установлена на отметке 5 процентов, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

 

По его словам, решение обусловлено состоянием экономики страны. Так, общий уровень цен продолжает оставаться на низких значениях. В декабре индекс потребительских цен снизился на 1,1 процента в годовом выражении. Продовольственная составляющая инфляции замедлила падение, а непродовольственная снизилась до 4 процентов.

 

«Проводимая в течение 2016 года Национальным банком процентная политика по снижению учетной ставки позволила стимулировать реальный сектор экономики. Результаты реализации денежно-кредитной политики проявляются также в текущем снижении ставок в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке», - отметил Толкунбек Абдыгулов.

URL: http://_/finansy/42392/

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