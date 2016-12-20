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В преддверии Нового года в Кыргызстане дорожает доллар

20/12/16 08:04, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За две недели до конца года доллар в Кыргызстане вырос на 20 тыйынов. Это произошло впервые с начала декабря.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,3 сома, а продают по 69,4-69,46. Примерно на той же отметке он находился в середине ноября.

 

Номинальный курс доллара - 69,3226 сома (рост за сутки – 0,05 процента).

 

 

Российский рубль и казахский тенге стоят 1,1-1,2 и 0,205-0,209 сома.

URL: http://_/finansy/41934/

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