В преддверии Нового года в Кыргызстане дорожает доллар

За две недели до конца года доллар в Кыргызстане вырос на 20 тыйынов. Это произошло впервые с начала декабря.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,3 сома, а продают по 69,4-69,46. Примерно на той же отметке он находился в середине ноября.

Номинальный курс доллара - 69,3226 сома (рост за сутки – 0,05 процента).

Российский рубль и казахский тенге стоят 1,1-1,2 и 0,205-0,209 сома.