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Рынок диктует правила: коллекционные монеты Кыргызстана меняют форму

20/12/16 07:46, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Национальный банк расширяет выбор коллекционных монет в угоду пожеланиям нумизматов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и.о. начальника Управления денежной наличности НБ КР Медина Аширалиева.

 

Она рассказала, что в 2016 году Национальный банк выпустил две коллекционные монеты необычной формы. Квадратную презентовали в августе – к II Всемирным играм кочевников. Овальную серебряную монету «Айгуль» НБ КР выпустил в обращение сегодня.

 

«Монеты необычной формы популярны среди коллекционеров и любителей нумизматики, поэтому мы стараемся выпускать их чаще. Например, монету «Всемирные игры кочевников» раскупили за два дня. В преддверии Нового года мы выпускаем овальную монету «Айгуль». Она может стать хорошим подарком для друзей, родственников и знакомых», - отметила Медина Аширалиева.

URL: http://_/finansy/41930/

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