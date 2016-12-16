Кыргызстан получит от МВФ еще $12,9 миллиона

Исполнительный совет Международного валютного фонда закончил третий обзор выполнения договоренности с Кыргызстаном об использовании кредитного механизма. Специалисты МВФ закончили изучать экономические показатели КР.

Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, Кыргызстан смог выполнить большую часть обязательств, взятых в рамках программы. Это позволяет выделить стране очередной транш кредита.

В итоге общий объем фактически предоставленных средств составит примерно $51,5 миллиона.

Заместитель директора-распорядителя, и.о. председателя МВФ Чжан Тао отметил, что программа сталкивается с существенными внутренними и внешними рисками. Среди них снижение цен на биржевые товары, медленное восстановление экономики региона и отклонение от намеченной экономической политики в преддверии президентских выборов 2017 года.

Показатели выполнения властями Кыргызстана предыдущих договоренностей и их приверженность принятым на себя обязательствам послужат защитой от этих рисков, считает Чжан Тао.