Кыргызстан получит от МВФ еще $12,9 миллиона

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Исполнительный совет Международного валютного фонда закончил третий обзор выполнения договоренности с Кыргызстаном об использовании кредитного механизма. Специалисты МВФ закончили изучать экономические показатели КР.
Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, Кыргызстан смог выполнить большую часть обязательств, взятых в рамках программы. Это позволяет выделить стране очередной транш кредита.
Заместитель директора-распорядителя, и.о. председателя МВФ Чжан Тао отметил, что программа сталкивается с существенными внутренними и внешними рисками. Среди них снижение цен на биржевые товары, медленное восстановление экономики региона и отклонение от намеченной экономической политики в преддверии президентских выборов 2017 года.
Показатели выполнения властями Кыргызстана предыдущих договоренностей и их приверженность принятым на себя обязательствам послужат защитой от этих рисков, считает Чжан Тао.