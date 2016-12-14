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Рост переводов от мигрантов по итогам 2016 года составит 20,6 процента

14/12/16 15:01, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Национальный банк Кыргызстана прогнозирует рост переводов от мигрантов по итогам 2016 года на 20,6 процента.

 

Отмечается, что в первом полугодии 2016-го восстановилось внутреннее потребление, поэтому увеличился и объем импорта.

 

  • Частное потребление в большой степени формировалось за счет существенного увеличения притока денежных переводов в 2016 году.

По базовому сценарию объем денежных переводов в 2016 году возрастет. В 2017-м рост сохранится. При этом увеличение притока денежных переводов будет поддерживать внутренний спрос в среднесрочном периоде, а также увеличивать импорт, отмечают в Национальном банке КР.

URL: http://_/finansy/41635/

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