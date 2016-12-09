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С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов

9/12/16 17:11, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.

 

Отмечается, что за 11 месяцев план по возврату задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам практически выполнен.

 

  • Всего с начала года в казну вернули 2 миллиарда 602,4 миллиона сомов основной суммы долга и 867,85 миллиона – пени и штрафов.

По сравнению с 2015 годом поступления от возврата основной суммы долга увеличились на 34,6 процента, а суммы по процентам и штрафам уменьшились на 31,7 процента.

URL: http://_/finansy/41308/

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