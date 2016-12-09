|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.
Отмечается, что за 11 месяцев план по возврату задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам практически выполнен.
По сравнению с 2015 годом поступления от возврата основной суммы долга увеличились на 34,6 процента, а суммы по процентам и штрафам уменьшились на 31,7 процента.