В Кыргызстане снизилась долларизация депозитов. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка по итогам третьего квартала 2016 года.

Отмечается, что в начале года объем депозитов снижался, но в сентябре ситуация изменилась.

Объем депозитной базы коммерческих банков на конец третьего квартала составил 104,6 миллиарда сомов. Он увеличился с начала года на 1,7 процента.

Количество вкладов в иностранной валюте сократилось на 18,1 процента - до 55,3 миллиарда в сомовом эквиваленте. А вот объем депозитов в национальной валюте вырос на 39,4 процента - до 49,3 миллиарда сомов. Долларизация депозитов снизилась на 4,1 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам в сомах сложилась в 2,25 процента (-0,14 процента по сравнению с 2015-м), по вкладам в иностранной валюте – 0,55 процента (-0,49 процента).

Ставка по срочным депозитам в национальной валюте составила 12,16 процента (-1,13 процента по сравнению с 2015-м), а в иностранной – 4,61 процента (-1,32 процента по сравнению с 2015-м).