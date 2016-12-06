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В Кыргызстане вводятся в обращение модифицированные банкноты

6/12/16 07:33, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане вводятся в обращение модифицированные банкноты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член правления Нацбанка Алмаз Сыдыков.

 

По его словам, в рамках пополнения запасов решено выпускать модифицированные банкноты четвертой серии. Они будут действовать наравне с купюрами, выпущенными ранее.

 


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«При изготовлении банкнот четвертой серии учтен опыт обращения банкнот предыдущей серии. При этом сохранены размеры купюр и портреты на них. В новых купюрах изменены техника изготовления и год выпуска. Новые банкноты выполнены с помощью ручной гравировки, а не микрошрифта, как ранее», - рассказал Алмаз Сыдыков.

 

Постепенно Национальный банк планирует полностью заменить банкноты в обращении на модифицированные.

 

С учетом спроса на купюры крупного номинала первыми в обращение с 1 января 2017 года вводятся банкноты номиналом 100, 200 и 500 сомов.

 

 

На сегодня в кыргызских банкнотах есть защитные знаки:

  • Водяной. Трехмерный водяной знак, соответствующий портрету на банкноте и цифре номинала.
  • Защитная нить оконного типа с цифрами номинала. На просвет видна в виде сплошной полосы.
  • Голографическая полоса. При наклоне банкноты изображения сменяют друг друга в зависимости от номинала.

 

Новые защитные изменения в банкнотах образца 2016 года:

 

  • Четко выраженный портрет, выполненный классическим методом.
  • Элемент Mask. На просвет появляется слово «сом». Это видимый признак для просмотра банкноты населением.
  • Год выпуска – 2016.

 

URL: http://_/finansy/41064/

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