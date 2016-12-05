Госипотека в Кыргызстане: как сделать ее доступной

Государственная ипотечная компания выдала 641 кредит, в то время как для участия в программе выстроились в очередь 6 тысяч 280 граждан.

Между тем, у Общественного совета при Министерстве экономики есть несколько рекомендаций, как сделать ипотеку доступнее для бюджетников. Но ведомство их не приняло во внимание. После недовольства депутатов работой ГИК совет направил рекомендации в правительство.

Я тебя породил, я тебя и убью

Камни в ГИК бросали давно. То проценты по кредитам нужно снизить, то площадь квартир и домов увеличить. Громадным булыжником компанию накрыла претензия от партии власти, которая даже пригрозила разогнать управленцев-неумех.

По словам лидера СДПК Исы Омуркулова, все разговоры о том, что ГИК подключит к программе «Доступное жилье» коммерческие банки, не более чем разговоры. Комбанки дают ипотеку под 20 и более процентов, вряд ли они согласятся снижать ставки. А действующая ставка в 12 процентов годовых и так отпугивает желающих взять кредит.

Действующие правила программы и условия финансирования не смогут обеспечить желания властей дать бюджетникам квартиры и дома. «Либо вы сами пересмотрите свою работу, либо мы вас расформируем. Я не пугаю, но работа должна быть на пользу. Есть масса способов, как привлечь средства для программы «Доступное жилье» и при этом исключить ненужных посредников», - пригрозил чиновникам ГИК Иса Омуркулов.

Депутаты считают, что справедливым и привлекательным для населения будет кредит под 3-5 процентов.

На хрупкие женские плечи

По статистике ГИК, в основном ипотеку берут женщины в возрасте 35-50 лет с двумя детьми, стажем работы в бюджетной сфере 5-6 лет. Она берет в ипотеку 1 миллион сомов на 10 лет. Ее зарплата примерно 12 тысяч сомов.

Госипотеку пока могут взять только учителя и врачи. Другие категории граждан не могут получить деньги на приобретение жилья по государственной программе. Это связано с тем, что фактически человек получают бюджетную ссуду. В дальнейшем рассматривается внедрение более дешевой ипотеки для остальных категорий служащих. Но для этого источником финансирования не может быть государственный бюджет.

В списках для участия в программе «Доступное жилье-2015-2020» состоят 6 тысяч 280 граждан. За время работы ОАО «Государственная ипотечная компания» 1 тысяча 305 человек отказались от участия в программе.

«Причина в основном одна. Люди считают, что все это бесплатно или очень дешево, на грани бесплатности. Но когда им объясняют, что это кредит, который надо ежемесячно погашать, люди отказываются», - пояснил ИА «24.kg» заместитель председателя правления ОАО «ГИК» Нуржигит Усенакун уулу.

По данным на 16 ноября, выдан 491 кредит. Больше всего из них (203) - в Бишкеке, меньше всего – в Таласской области (12). В разрезе по регионам ситуация выглядит так:

«Дешевая» ипотека для богатых

Общественный совет Министерства экономики, изучив проект программы, пришел к мнению, что он недоступен для большинства граждан страны. Государство снизило процентную ставку до 10 процентов годовых по сравнению со сложившимися в настоящее время на рынке 25-27 процентами в коммерческих банках.

Чтобы стать участником программы, следует:

внести первоначальный взнос в размере 30 процентов стоимости приобретаемой квартиры;

ипотечный кредит предоставляется в размере 70 процентов стоимости квартиры под 10 процентов годовых на 15 лет.

Даже если установить нулевой процент ипотеки, жилье не станет доступным для абсолютного большинства кыргызстанцев.

Например, если двухкомнатная квартира в настоящее время стоит $45 тысяч и эту сумму нужно вернуть в течение 15 лет (или 180 месяцев) без каких-либо процентов, то человек должен будет ежемесячно выплачивать по $250.

Средняя заработная плата в стране составляет примерно $200 в месяц. Если в семье будут работать муж и жена, то их ежемесячный доход составит $400. Выплатив $250 на погашение кредита, им на проживание останется всего $150. Естественно, семья не сможет прожить на эти деньги целый месяц.

К тому же нужно учитывать, что в течение 15 лет в семье будут периоды, когда жена уйдет в декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком и не будет зарабатывать.

Программа «Доступное жилье» под силу только кыргызстанцам, чей заработок свыше $500-600 в месяц.

Все на стройку!

Экономисты предлагают варианты, благодаря которым можно сделать ипотеку доступной:

предоставлять ипотечный кредит под низкие проценты и увеличить сроки погашения кредита;

снизить себестоимость строящегося жилья за счет выполнения части строительных работ самими гражданами.

Кыргызстан может использовать опыт Канады, где применяется следующая формула:

60 лет (возраст, когда человек выходит на пенсию) минус возраст человека, берущего ипотечный кредит (например, ему 25 лет) = 35 лет (получится срок погашения ипотечного кредита), ипотечный кредит предоставляется под 1 или 2 процента годовых.

Взяв ипотечный кредит в $45 тысяч на 35 лет под 1 или 2 процента годовых, гражданин будет выплачивать ежемесячно $125. То есть семья с доходом в $400 сможет позволить себе жилье в ипотеку.

Или другой примет. Участники программы могут помогать строителям: таскать песок, цемент, известь, воду, кирпичи. Для этого не требуется определенной квалификации. Метод уже апробирован при строительстве дома в Бишкеке по улице Кольбаева. Работу, которая стоила 100 тысяч сомов, совместными усилиями выполнили за 5 тысяч сомов. Это в 20 раз меньше рыночной стоимости.

Используя этот опыт, можно обеспечить жильем граждан с низким уровнем семейного дохода. Строительство доступного жилья данным способом может предусматривать следующие условия:

гражданину для строительства двухкомнатной квартиры предоставляется ипотечный кредит в размере $10 тысяч;

срок погашения кредита - 10 лет;

ежемесячная сумма возврата кредита – примерно $100;

гражданин принимает участие в строительстве дома.

Предложения ОС при Министерстве экономики направлены в правительство. Но захочет ли оно сделать ипотеку доступной?