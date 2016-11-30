Счетная палата Кыргызстана выявила за пять лет потери в бюджете на 19,6 миллиарда сомов

Счетная палата выявила за пять лет потери в бюджете на 19,6 миллиарда сомов. Об этом говорится в отчете СП КР.

Отмечается, что за 2011-2015 годы по исполнению республиканского бюджета выявлены:

финансовые нарушения – 2 миллиарда 632,6 миллиона сомов;

резервы и потери бюджета – 19 миллиардов 607,9 миллиона сомов;

нерационально использованные средства – 553 миллиона сомов.

По итогам аудитов СП КР в бюджет восстановили только 912,4 миллиона сомов.

Счетная палата за пять лет передала в правоохранительные органы 308 дел для расследования. Финансовые нарушения по этим материалам составили 1 миллиард 12,2 миллиона сомов.