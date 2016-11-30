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Счетная палата Кыргызстана выявила за пять лет потери в бюджете на 19,6 миллиарда сомов

30/11/16 16:57, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Счетная палата выявила за пять лет потери в бюджете на 19,6 миллиарда сомов. Об этом говорится в отчете СП КР.

 

Отмечается, что за 2011-2015 годы по исполнению республиканского бюджета выявлены:

 

  • финансовые нарушения – 2 миллиарда 632,6 миллиона сомов;
  • резервы и потери бюджета – 19 миллиардов 607,9 миллиона сомов;
  • нерационально использованные средства – 553 миллиона сомов.

 

 

По итогам аудитов СП КР в бюджет восстановили только 912,4 миллиона сомов.

 

Счетная палата за пять лет передала в правоохранительные органы 308 дел для расследования. Финансовые нарушения по этим материалам составили 1 миллиард 12,2 миллиона сомов.

 

URL: http://_/finansy/40780/

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