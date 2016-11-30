Счетная палата Кыргызстана: За пять лет выявили финансовых нарушений на 10,9 миллиарда сомов

За пять лет выявлено финансовых нарушений на 10,9 миллиарда сомов, восстановлено в бюджет 6,8 миллиарда сомов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

С 2011 по 2015 год СП КР провела 13 тысяч 82 аудита, из них 9 тысяч 805 – в бюджетных учреждениях, 1 тысячу 833 – в хозяйствующих субъектах, 1 тысячу 431 – аудит составления и исполнения бюджетов, 13 – в общественных и прочих организациях.

За это время выявили финансовых нарушений на 10,9 миллиарда сомов, резервов и потерь бюджета – на 39,7 миллиарда сомов, нерационально использованных средств – на 5,4 миллиарда сомов.

За пять лет в республиканский бюджет восстановили всего 6,8 миллиарда сомов.