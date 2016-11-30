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Счетная палата Кыргызстана: За пять лет выявили финансовых нарушений на 10,9 миллиарда сомов

30/11/16 16:13, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

За пять лет выявлено финансовых нарушений на 10,9 миллиарда сомов, восстановлено в бюджет 6,8 миллиарда сомов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

 

С 2011 по 2015 год СП КР провела 13 тысяч 82 аудита, из них 9 тысяч 805 – в бюджетных учреждениях, 1 тысячу 833 – в хозяйствующих субъектах, 1 тысячу 431 – аудит составления и исполнения бюджетов, 13 – в общественных и прочих организациях.

 

За это время выявили финансовых нарушений на 10,9 миллиарда сомов, резервов и потерь бюджета – на 39,7 миллиарда сомов, нерационально использованных средств – на 5,4 миллиарда сомов.

 

За пять лет в республиканский бюджет восстановили всего 6,8 миллиарда сомов.

 

URL: http://_/finansy/40779/

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