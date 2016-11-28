ГИК составила портрет участника программы «Доступное жилье». Об этом сегодня на заседании правительства заявил председатель Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

На заседании чиновник вновь представил планы работы ГИК. Он рассказал, что в ближайшее время начнут строить социальное жилье, чтобы государственная ипотека стала более доступной для бюджетников.

Портрет основного заемщика ГИК – женщина 35-40 лет с двумя детьми, стажем работы в бюджетной сфере 5-6 лет. Она берет в ипотеку 1 миллион сомов на 10 лет. Ее зарплата составляет примерно 12 тысяч сомов.

Бактыбек Шамшкеев отметил, что на сегодня ипотека по-прежнему только для учителей и врачей. Остальным она недоступна. Это связано с тем, что фактически человек получают бюджетную ссуду. В дальнейшем рассматривается внедрение более дешевой ипотеки для остальных категорий служащих. Но для этого источником финансирования не может быть государственный бюджет.