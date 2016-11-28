Фискалы заявляют о завышенном прогнозе по налогам, но премьер требует его исполнять

Фискалы заявляют о завышенном прогнозе по налогам, но премьер-министр все равно требует его исполнять. Об этом заявили сегодня на заседании правительства Кыргызстана.

Выяснилось, что 11 районов не исполнили план по сбору налогов. Глава ГНС Замирбек Осмонов уверен, что прогноз составили по завышенным показателям. Он убежден, если план пересмотреть, то картина будет совсем другая.

Однако главу правительства такой вариант не устроил.

«В налогах есть резервы, как и везде. В любом случае надо пополнять бюджет. Не стоит передо мной ставить этот вопрос. Вы все просите школы, больницы, дороги, а на это деньги нужны. Так что выполняйте план и пополняйте бюджет», - заявил Сооронбай Жээнбеков.