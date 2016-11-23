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Комбанки Кыргызстана не понесли больших потерь из-за хакерской атаки

23/11/16 09:22, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Комбанки Кыргызстана не понесли больших потерь из-за хакерской атаки на банкоматы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном банке КР.

 

В Нацбанке отмечают, что кибератаки осуществили на техническую инфраструктуру. При этом названия коммерческих банков, чьи банкоматы подверглись атаке, из этических соображений не называются.

 

«Пока мы не можем назвать и сумму причиненного ущерба. Деятельность злоумышленников в КР пресекли, поэтому банки не понесли существенных потерь. Но расследование ведется. До его окончания мы не можем называть суммы», - отметили в НБ КР.

 

  • Международная преступная группа совершила ряд удаленных кибератак на банкоматы более 10 стран, включая Кыргызстан, Россию, страны СНГ и Евросоюза.

Сейчас Нацбанк вместе с комбанками работает над укреплением системы безопасности финансово-кредитных учреждений. Отмечается, что во время атак прямой угрозы держателям карт не было.

 

Для предотвращения доступа посторонних лиц к карте рекомендуется придерживаться определенных мер безопасности:

 

  • Внимательно ознакомьтесь с правилами пользования картой.
  • Никогда не записывайте ПИН-код на карте!
  • ПИН-код надо запомнить и уничтожить ПИН-конверт.
  • Если записывать ПИН-код, то в зашифрованном виде.
  • Никогда не носите ПИН-код вместе с картой.
  • Не сообщайте никому ПИН-код - ни сотрудникам банка, ни представителям правоохранительных органов, ни кассирам торговых точек.
  • Не передавайте карту третьим лицам. Даже членам семьи, особенно если они едут за границу. Если банкомат по какой-либо причине изымет карту у лица, которому ее передали, то могут возникнуть трудности.
  • В случае утери или кражи карты незамедлительно обращайтесь в банки для ее блокирования. При блокировке необходимо назвать кодовое слово. Не путайте кодовое слово с ПИН-кодом!

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