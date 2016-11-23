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Активисты опасаются, что депутаты могут не принять поправки в законы, защищающие интересы заемщиков

23/11/16 09:00, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Активисты опасаются, что депутаты могут не принять поправки в законы, защищающие интересы заемщиков. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета (АДС) Нурипа Муканова.

 

По ее словам, ряд коммерческих банков уже высказался резко против их законопроекта. Финансисты считают, что обязанность решать вопрос об изъятии земли или жилья в судах только прибавит им работы, и они просто погрязнут в судах.

 

«Среди депутатов много представителей финансового сектора. Поэтому мы не исключаем, что может быть давление и законопроект не примут. В то же время есть и депутаты, которым поступают жалобы от заемщиков на неправомерные действия кредиторов. Надеюсь, таких парламентариев больше, и наш закон примут», - отметила Нурипа Муканова.

 

Эксперт АДС Иван Дробитько не исключает, что коммерческие банки могут включить и негласный финансовый ресурс. Проще говоря, речь о взятках в обмен на то, что закон не примут.

URL: http://_/finansy/40333/

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