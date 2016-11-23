Соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества подписывается, если человек не может погасить кредит

«Соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества должно подписываться только тогда, когда человек не может погасить кредит», - заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» юрист Рузеля Транбаева.

В Кыргызстане же его подписывают одновременно с договором о залоге. Кредитор, основываясь на этом соглашении, потом может реализовать имущество без участия заемщика.

Есть случаи, когда люди узнавали о продаже имущества через три года после его реализации. Новый хозяин становится добросовестным приобретателем и может подать иск о выселении.

Эксперты предлагают внести в законы поправки, по которым соглашение о внесудебном решении вопросов должно заключаться только после того, как человек признает, что не может погасить кредит.

Они предлагают установить справедливую систему оценки недвижимого имущества вместо нынешней, когда цена жилья в кредитных договорах значительного занижается.