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Соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества подписывается, если человек не может погасить кредит

23/11/16 08:55, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества должно подписываться только тогда, когда человек не может погасить кредит», - заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» юрист Рузеля Транбаева.

 

В Кыргызстане же его подписывают одновременно с договором о залоге. Кредитор, основываясь на этом соглашении, потом может реализовать имущество без участия заемщика.

 

  • Есть случаи, когда люди узнавали о продаже имущества через три года после его реализации. Новый хозяин становится добросовестным приобретателем и может подать иск о выселении.

Эксперты предлагают внести в законы поправки, по которым соглашение о внесудебном решении вопросов должно заключаться только после того, как человек признает, что не может погасить кредит.

 

Они предлагают установить справедливую систему оценки недвижимого имущества вместо нынешней, когда цена жилья в кредитных договорах значительного занижается.

URL: http://_/finansy/40331/

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