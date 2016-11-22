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За два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов. После двух недель роста американская валюта начала терять позиции.
Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,1 сома, продают по 69,2. Номинальный курс - 69,1238 сома (падение за сутки – 0,1 процента).
На фоне падения доллара растут номинальные курсы российского рубля и казахского тенге – на 1,05 (до 1,0864 сома) и 0,93 (до 0,2056 сома) процента.
Реальный и номинальный курсы рубля и тенге в Кыргызстане практически идентичны.