Нацбанк Кыргызстана продает доллары, но их все равно не хватает. Американская валюта продолжает дорожать.

Сегодня коммерческие банки и обменные пункты столицы покупают доллар по 68,9-69 сомов, продают по 69,15-69,2. За выходные «американец» подорожал еще на 10 тыйынов. Номинальный курс установлен на отметке 68,8603 сома.

Чтобы остановить резкий скачок роста курса доллара, Национальный банк второй раз за месяц вышел на валютный рынок с интервенцией. Он продал $5,1 миллиона. Однако результатов это не дало, доллар продолжает дорожать.