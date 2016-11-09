Курс доллара в Кыргызстане достиг 69 сомов. С начала месяца он подорожал на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,8-68,9 сома, продают по 69 сомов. Номинальный курс - 68,7583 сома (рост за сутки на 0,01 процента).

Отметим, доллар в КР «штормит» всю осень. Резкие скачки валюты вынудили Национальный банк в начале ноября выйти на валютный рынок с интервенциями, продав $15,5 миллиона.