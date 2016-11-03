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Денежная база Кыргызстана составляет 80,2 миллиарда сомов

3/11/16 15:35, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Денежная база Кыргызстана составляет 80,2 миллиарда сомов. Об этом говорится в денежно-кредитном обзоре Национального банка по итогам января-сентября 2016 года.

 

  • С начала года денежная база Кыргызстана выросла на 19,6 процента. В прошлом году прирост был всего в 3,2 процента.

При этом доля денег в обращении составила 88 процентов. Для того чтобы сократить избыточную ликвидность в банковской системе, Нацбанк проводил стерилизационные операции посредством аукционов по продаже 7-дневных нот Национального банка и депозитов «овернайт». За счет 7-дневных нот Национального банка с рынка изъято 2,1 миллиарда сомов, посредством депозитов «овернайт» – 7,2 миллиарда сомов.

 

  • Среднедневной объем стерилизационных операций за январь-сентябрь 2016 года сложился в сумме 9,3 миллиарда сомов.

При этом с начала года чистые международные резервы НБ КР увеличились до 118,6 миллиарда сомов (рост на 9,3 процента). На это повлияли операции на межбанковском валютном рынке, курсовая разница и прочие поступления в бюджет.

 

  • Объем валовых международных резервов Национального банка на конец сентября составил $2 миллиарда (рост на 11,3 процента).

URL: http://_/finansy/39370/

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