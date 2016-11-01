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Нацбанк Кыргызстана за нарушения отозвал лицензии у пяти обменок

1/11/16 08:35, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Нацбанк Кыргызстана отозвал за нарушения лицензии у пяти обменок. Об этом сообщается на его сайте.

 

Как отмечается, лицензии на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой отозваны с 1 ноября 2016 года за нарушение нормативных правовых актов Национального банка КР и за неисполнение его требований у обменных бюро: 

 

  • ОсОО «Охранное агентство «Кара Барс», лицензия от 10.12.2014, №5186;
  • ОсОО «Касым плюс», лицензия от 29.09.2015, №5375;
  • ОсОО «Обменка номер девятнадцать», лицензия от 26.11.2014, №5179;
  • ОсОО «Наше дело Кей Джи», лицензия от 05.08.2014, №5139;
  • ОсОО «Тилек КЖ», лицензия от 26.10.2015, №5385.

Кроме того, Национальный банк приостановил действие лицензий на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой со 2 по 8 ноября 2016 года у обменных бюро:

 

  • ОсОО «Мазар-суу», лицензия от 23.01.2015, №5204;
  • ОсОО «УР-ФИН», лицензия от 19.01.2016, №5425;
  • ОсОО «Языковые курсы «Арип», лицензия от 29.11.2013, №5115.

 

URL: http://_/finansy/39200/

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