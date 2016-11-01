До конца года в Кыргызстане выпустят еще 2 коллекционные монеты. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции и.о. начальника управления денежной политики Нацбанка КР Медина Аширалиева.

По ее словам, Национальный банк планирует выпустить в обращение коллекционную монету из серии «Эпоха Великого кыргызского каганата» и серебряную монету из серии «Красная книга Кыргызстана» с цветком айгуль.

Цену коллекционных монет определяют исходя из фактических затрат, стоимости металла и изготовления. Подделать их практически невозможно. В республике таких случаев не было.

НБ КР чеканит коллекционные монеты на казахстанском монетном дворе. Возможностей печатать банкноты и чеканить монеты в Кыргызстане нет. Маловероятно, что в ближайшее время они появятся из-за сложного процесса и отсутствия необходимых специалистов, отметила Медина Аширалиева.