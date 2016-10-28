Дочь Наримана Тюлеева задолжала налоговикам 1,8 миллиона сомов

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Дочь бывшего депутата Жогорку Кенеша Наримана Тюлеева задолжала налоговикам 1,8 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Отмечается, что по состоянию на 1 октября за ОсОО «Ташболот холдинг» (владелец Н.Н.Тюлеева) числится задолженность по выплате налогов в 1 миллион 810 тысяч сомов.
Общая задолженность налогоплательщиков Кыргызстана перед Налоговой службой, по ее данным, составляет 670,3 миллиона сомов.