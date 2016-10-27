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<strong>На проведение вторых Всемирных игр кочевников потратили $30,5 миллиона</strong>
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На проведение вторых Всемирных игр кочевников потратили $30,5 миллиона

27/10/16 11:38, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На проведение вторых Всемирных игр кочевников потратили $30,5 миллиона. Об этом сообщает секретариат ВИК.

 

При этом большая часть средств выделена из госбюджета - $27 миллионов 124 тысячи 867.

  

 

Из спонсорских средств большего всего выделили ОсОО «Альянс алтын» ($200 тысяч), частные предприниматели ($100 тысяч) и ОсОО «Сити-центр» (14 миллионов сомов).

 

   

 

На середину октября на счете Госпредприятия «Центр развития этнокультуры и конноспортивной индустрии» при Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта от продажи билетов находится 12 миллионов 808 тысяч 300 сомов. Еще 248 тысяч 742 сома и $25 тысяч на счете Национального олимпийского комитета КР.

 

URL: http://_/finansy/38991/

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