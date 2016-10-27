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Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 69 сомов

27/10/16 07:22, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 69 сомов. За два дня он подорожал на 30 тыйынов.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,4-68,5 сома, продают по 68,6-68,7 сома. Номинальный курс - 68,325 сома (рост за сутки на 0,04 процента).

 

Отметим, что почти таким же курс американской валюты был в конце августа и сентября.

 

 

Российский рубль и казахский тенге остаются на прежнем уровне – 1,08-1,1 сома и 0,205-0,21 сома.

URL: http://_/finansy/38970/

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