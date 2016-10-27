Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 69 сомов. За два дня он подорожал на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,4-68,5 сома, продают по 68,6-68,7 сома. Номинальный курс - 68,325 сома (рост за сутки на 0,04 процента).

Отметим, что почти таким же курс американской валюты был в конце августа и сентября.

Российский рубль и казахский тенге остаются на прежнем уровне – 1,08-1,1 сома и 0,205-0,21 сома.