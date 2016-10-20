RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:01
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане доллар продолжает штормить

20/10/16 07:14, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане доллар продолжает штормить. За неделю американская валюта подешевела на 20 тыйынов.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,1-68,3, а продают по 68,2-68,4 сома. Номинальный курс - 68,2689 сома (падение за сутки - 0,12 процента).

 

 

Обменный курс российского рубля остается стабильным - 1,08-1,1 сома, как и казахского тенге - 0,2-0,21 сома.

URL: http://_/finansy/38597/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ