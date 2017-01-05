Китай заинтересован в создании СП с авиакомпанией «Эйр Кыргызстан»

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В целях продвижения и развития единственной государственной авиакомпании - ОАО «Эйр Кыргызстан» Жогорку Кенеш намерен включить ее в список государственных объектов, подлежащих приватизации.
Иностранные компании заинтересованы в приобретении контрольного пакета, то есть более 51 процента акций. Подобный пример - авиакомпания «Эйр Астана», где инвестор приобрел 49 процентов акций, а государство передало ему в доверительное управление дополнительно два процента акций.
Представители Государственного агентства по привлечению инвестиций при Министерстве экономики КР и члены правления «Эйр Кыргызстан» высказали мнение о необходимости создания совместного предприятия с китайской China Southern Airlines. Это позволит расширить возможности обеих сторон. При его создании китайцы намерены обновить авиапарк и расширить географию полетов.
Глава Министерства транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов отметил, что вопрос необходимо тщательно рассмотреть с учетом требований законодательства, и призвал коллег внести предложения для принятия окончательного решения о создании совместного предприятия.
Китайские инвесторы утверждают, что в случае положительного решения вопроса о создании СП «Эйр Кыргызстан» в течение пяти лет получит до шести воздушных судов западного производства для международных и внутриреспубликанских рейсов, а также самолет для перевозки первых лиц КР.
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