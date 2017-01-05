Китай заинтересован в создании СП с авиакомпанией «Эйр Кыргызстан»

В целях продвижения и развития единственной государственной авиакомпании - ОАО «Эйр Кыргызстан» Жогорку Кенеш намерен включить ее в список государственных объектов, подлежащих приватизации.

Иностранные компании заинтересованы в приобретении контрольного пакета, то есть более 51 процента акций. Подобный пример - авиакомпания «Эйр Астана», где инвестор приобрел 49 процентов акций, а государство передало ему в доверительное управление дополнительно два процента акций.

Представители Государственного агентства по привлечению инвестиций при Министерстве экономики КР и члены правления «Эйр Кыргызстан» высказали мнение о необходимости создания совместного предприятия с китайской China Southern Airlines. Это позволит расширить возможности обеих сторон. При его создании китайцы намерены обновить авиапарк и расширить географию полетов.

Глава Министерства транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов отметил, что вопрос необходимо тщательно рассмотреть с учетом требований законодательства, и призвал коллег внести предложения для принятия окончательного решения о создании совместного предприятия.

Государственная China Southern Airlines («Южнокитайские авиалинии») входит в пятерку крупных авиакомпаний Китая. В ее парке более 600 самолетов Boing и Airbus. Они ежедневно выполняют более 2,5 тысячи рейсов по 260 направлениям.

Китайские инвесторы утверждают, что в случае положительного решения вопроса о создании СП «Эйр Кыргызстан» в течение пяти лет получит до шести воздушных судов западного производства для международных и внутриреспубликанских рейсов, а также самолет для перевозки первых лиц КР.