В январе кубометр природного газа для населения будет стоить 14,48 сома

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Для населения Кыргызстана на январь установили тариф на природный газ в 14,48 сома за кубометр. Об этом сообщила пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Промышленные предприятия, коммерческие структуры и бюджетные организации с учетом НДС и НсП будут платить по 17,75 сома за кубометр, без учета НсП - 17,59 сома.
Тариф рассчитан по официальному курсу доллара на 31 декабря, который составил 69,23 сома.
В декабре тариф для населения составлял 14,47 сома за кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций - 17,74 сома.
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