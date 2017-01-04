В Кыргызстане вновь подорожают сигареты

С 1 января 2017 года повысилась базовая ставка акцизного налога на табачные изделия. Президент Кыргызстана подписал закон еще 10 марта 2015 года.

Согласно документу, базовые ставки акцизов в Кыргызстане будут постепенно уравниваться со ставками в других странах Евразийского экономического союза. Также закон нацелен на снижение потребления табака в стране.

Ставка акциза на сигареты с фильтром выросла с 750 сомов до 1 тысячи сомов за 1 тысячу штук. Больше всего увеличился акциз на сигареты без фильтра – со 100 до 950 сомов за 1 тысячу штук.

Отметим, что часть закона вступила в силу в мае 2015 года. Тогда до 500 сомов вырос штраф за нарушение законодательства о защите граждан от вредного воздействия табака.

Повышение стоимости пачки сигарет в среднем на 5 сомов ожидается к февралю 2017 года.

Кроме того, ряд депутатов парламента вновь предлагают в ближайшие два года повысить акциз на сигареты. Они предлагают увеличить его еще на 100 сомов с 1 июля 2017 года, с 1 января 2018 года – на 150 сомов, с 1 января 2019-го – на 250 сомов.