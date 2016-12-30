Суд Онтарио (Канада) поддержал «Кыргызалтын» в иске против турецких бизнесменов и Валерия Белоконя

Апелляционный суд Онтарио отказал в удовлетворении апелляции истцов: Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя на решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

Таким образом, решение Высшего суда Онтарио, вынесенное в пользу ОАО «Кыргызалтын», оставлено в силе.

Напомним, истцы подавали в суд с требованием признать Кыргызстана бенефициаром акций ОАО «Кыргызалтын» в компании «Центерра Голд Инк.» и взыскать более 60 процентов акций в их собственность в счет исполнения арбитражных решений против КР на сумму около $165 миллионов.

Суд постановил, что все акции «Кыргызалтына» в «Центерра Голд Инк.» являются исключительно собственностью ОАО, а не правительства Кыргызстана. Акции компании в «Центерре» не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к Кыргызстану. Трое из проигравших в судебном процессе сторон обжаловали это решение. Отказалась от претензий лишь канадская компания Stans Energy Corp.

В итоге все аргументы трех истцов в рамках апелляции единогласно отклонены коллегией из трех судей Апелляционного суда.

«Приняв во внимание убедительность аргументов представителей «Кыргызалтына», суд согласился с доводами ОАО. Сейчас у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой разрешить обжалование спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако подобное «разрешение на подачу апелляции» в Верховный суд Канады предоставляется очень редко», - комментируют в «Кыргызалтыне».

Ранее Верховный суд Канады отказал в разрешении Sistem обжаловать более раннее решение Апелляционного суда Онтарио по жалобе ОАО «Кыргызалтын». Суд определил, что юристы Sistem должным образом не уведомили Кыргызстан в лице правительства о судебном разбирательстве.

«Победа в суде 29 декабря 2016 года, вероятнее всего, обеспечит окончание участия ОАО «Кыргызалтын» в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет», - заключают в «Кыргызалтыне».