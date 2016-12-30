В Кыргызстане предприятие «Кумтор» получило все разрешения для работы в 2017 году

Предприятию «Кумтор» выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила «Центерра Голд Инк.»

Как отмечается, разрешительные документы действительны в течение всего года.

Кумтор получил заключение экспертизы промышленной безопасности и охраны недр от Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР на специальный проект разработки центрального карьера и участка Сары-Тор.

Предприятие также получило экологическую экспертизу на 2017 год от Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Кроме того, агентство выдало разрешение на предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ и выбросы на руднике.

Как сообщается, теперь «Кумтор» имеет все необходимые разрешительные документы для добычи полезных ископаемых на протяжении 2017 года.

Компания отмечает, что «Кумтор» регулярно производит сброс очищенных стоков с хвостохранилища с наступлением весны, а должен будет обратиться за разрешением на осуществление сбросов и рассчитывает получить их в обычном рабочем порядке весной.