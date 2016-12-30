Кыргызстан намерен выставить на конкурс месторождения Кара-Кече и Мин-Куш

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользованя объявил тендер на закупку консалтинговых услуг с целью сопровождения проекта комплексной разработки буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок «Ак-Улак»). Объявление разместили на портале госзакупок.

Правительство КР решило, что необходимо привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. Госкомитет готов заплатить 76 миллионов 357 тысяч 930 сомов.

Как рассказал ИА «24.kg» глава комитета Дуйшенбек Зилалиев, отбор консультанта продлится пять месяцев. Компания будет сопровождать тендер вплоть до заключения договора.

Конкурс на месторождения планируют объявить во второй половине 2017 года.

Инвестор или консорциум инвесторов привлекут для разработки буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок «Ак-Улак»), строительства и эксплуатации тепловой электрической станции (ТЭС) и железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече.

Ожидается, что перевозка угля будет осуществляться по железной дороге, которую построит инвестор. Она должна соединить месторождение Кара-Кече с действующей станцией «Балыкчи». Протяженность дороги составит 186 километров .

Ранее правительство объявляло конкурс на право пользования месторождениями, но никто не подал заявки на участие.