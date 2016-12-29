В Москве работает выставочный павильон для продвижения агропродукции из Кыргызстана

В Москве (Россия) на территории ТРК «Фудсити» на постоянной основе функционирует выставочный павильон «Кыргызстан» для продвижения агропродукции из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сказала председатель ассоциации экспортеров и импортеров «Кыргызлэнд» Ленара Ниязбекова.

По ее словам, в павильоне площадью 150 квадратных метров представлено около двухсот наименований продукции из КР: орехи, мед, фасоль, сливы, яблоки, соки, одежда…

«Отечественный продукт выходил на рынки России, Европы через наши соседние страны. Мы решили сами экспортировать свою продукцию», - сказала председатель ассоциации.

Как отметила Ленара Ниязбекова, продвижению отечественной продукции за рубежом мешают проблемы с сертификацией, слабые реклама и маркетинг, а также высокая цена по сравнению с аналогичными товарами.

«Потенциальные покупатели спрашивают, чем агропродукция из КР отличается от продукции соседних стран. Мы отвечаем, что вкусом и натуральностью. Мы также работаем над изменением ценовой политики производителей, потому что в этом плане мы пока проигрываем конкурентам», - сказала Ленара Ниязбекова.

По ее словам, некоторые предприниматели, выставляющие свою продукцию в павильоне, уже начали заключать договоры на поставки товаров в США, Великобританию.

Однако, как отметила председатель ассоциации, выставочный павильон функционировал в рамках договора с общественным объединением «Евразийский деловой союз» и должен работать на его условиях.

«Мы сумели создать площадку для продвижения наших товаров, теперь хотим выйти из общественного объединения «Евразийский деловой союз» и работать самостоятельно, чтобы быть независимыми в продвижении отечественной продукции за рубеж», - сказала она.