Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году

Впервые за долгие годы в Кыргызстане наблюдалась дефляция. Проще говоря, цены не росли, а, наоборот, падали. Однако эксперты советуют не радоваться раньше времени. В 2017 году потребительская корзина в республике подорожает.

Банковский оптимизм

В конце декабря Национальный банк снизил учетную процентную ставку. Так он отреагировал на ситуацию в экономике. По мнению председателя НБ КР, в ближайшие месяцы Кыргызстану не стоит опасаться роста цен на продукты и товары.

В КР наблюдается оживление экономической активности. За январь-ноябрь реальный ВВП вырос на 3,2 процента.

По прогнозам Национального банка, показатель инфляции по итогам 2016 года будет на близких к нулю значениях. На следующий год НБ КР ориентируется на инфляцию не более 5-7 процентов.



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«При расчете инфляции основное место занимают продовольственные товары. В этом году в связи с тем, что выдалась удачная ситуация для сельского хозяйства, а границы не до конца открыты, стоимость продовольственной корзины снизилась. На следующий год мы ориентируемся на среднесрочные показатели в 5-7 процентов. Не факт, что так и будет. Но мы будем стараться, чтобы инфляция находилась в разумных пределах», - отметил Толкунбек Абдыгулов.

Запасаемся мукой, макаронами и маслом

А вот президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева не столь оптимистична. Она уверена, что цены все-таки вырастут. Но в то же время добавляет, что ощутимого подорожания ждать не стоит.

Проблема в том, что сначала производителей муки на три месяца освободили от уплаты НДС на импорт зерна. Теперь Минэкономики собирается отказаться от льгот. Причина – сложная экономическая ситуация, дефицит бюджета и поручение депутатов от фракции «Республика – Ата Журт». Также чиновники ссылаются на то, что преференции производителям зерна не дали ожидаемого результата. Предприниматели в ответ заявляют, что 90 дней – слишком маленький срок, чтобы оценивать эффективность мер поддержки производства.



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«Из-за этого мука, скорее всего, подорожает. К тому же таким образом «убивают» внутренних производителей. Это нормальная демпинговая политика: сначала убиваем конкурентов, а потом поднимаем цены», - уверена Гульнара Ускенбаева.

Президент Ассоциации поставщиков допускает возможность роста цен на продукты питания из-за сложностей в отношениях Кыргызстана и стран ЕАЭС. Например, дороже могут стать макароны.

«Может вырасти цена на растительное масло, потому что это биржевой товар. Если будут какие-то колебания в мире в целом, то на нас это отразится. Будет подорожание продуктов, потому что этот год был не очень урожайным. Эхо от него докатится, и оно уже аукается, особенно по переработке продукции», - прогнозирует Гульнара Ускенбаева.

Импорт станет дорогим

В Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг не видят предпосылок для большого скачка цен в 2017 году в Кыргызстане. Однако проблемы все же будут. В частности, они коснутся импорта.

«Будет небольшое увеличение стоимости импорта. Для Кыргызстана 12 февраля завершится льготный период в ЕАЭС. В этом случае немного изменится себестоимость доставки грузов, поскольку таможенные тарифы могут быть выше», - прокомментировал ситуацию президент ассоциации Сергей Пономарев.



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Он напомнил, что Таможенный кодекс, подписанный главами ЕАЭС, должен заработать с 1 июля 2017-го. И здесь у Кыргызстана есть нерешенные вопросы. Бизнес-сообщество уже обратилось за помощью в Жогорку Кенеш.

«Сегодня таможенные брокеры, которые помогают участникам внешнеэкономической деятельности, платят за лицензию 1 миллион сомов. Когда у нас завершится переходный период (а Таможенный кодекс еще не вступил в силу), они вынуждены будут платить уже 1 миллион евро (почти 73 миллиона сомов). В этом случае на рынке останутся одна-две компании. И то вопрос, смогут ли они такую сумму уплатить», - рассказал о сложностях Сергей Пономарев.

Он отметил, что брокеры переложат свои возросшие расходы на транспортные компании, те – на заказчика, то есть импортера. А импортеры свои траты переложат на плечи покупателя. Естественно, что товары подорожают.

А вот по части продуктов питания эксперт не видит оснований для беспокойства. Он уверен, что рисков в этой сфере нет, как и дефицита товаров. Наоборот, на рынке продуктов жесточайшая конкуренция, он переполнен. Поставщики и сельхозпроизводители не знают, куда девать свой товар.

Почем бензин на год?

В Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана пока не готовы сказать, подорожает ли топливо в 2017 году. Ее президент Улан Кулов ответил ИА «24.kg», что они дают прогнозы только на месяц вперед. Однако данных о стоимости поставок топлива на январь у них еще нет.

Стоит отметить, что основным поставщиком бензинов и дизельного топлива для Кыргызстана является Россия. Аналитики предсказывают рост цен на топливо в следующем году, если Министерство финансов сохранит акциз на уровне 2016 года.



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«Акциз на бензин в 2017-м должен был снизиться с 10 тысяч 130 до 7 тысяч 430 рублей за тонну, а на дизтопливо — с 5 тысяч 293 до 5 тысяч 93 рублей. Но по новым предложениям налоги сохранятся на уровне 2016-го, а в 2018–2019 годах вырастут. На дизтопливо Минфин предлагает увеличить акциз до 7,4 тысячи рублей в 2017 году с ростом в последующие два года», - пишут российские СМИ.

Главный экономист компании Vygon Consulting Сергей Ежов полагает, что рост акцизов переложат на потребителей топлива. В результате в 2017 году литр бензина может подорожать на 1,5 рубля при цене нефти $40 за баррель и курсе 64,8 рубля за $1. Дизельное топливо вырастет в цене на 2,8 рубля.

В следующем году российское топливо подорожает в среднем на 10−12 процентов за счет акцизов и прочего. А значит, можно ожидать роста цен на ГСМ и в Кыргызстане.