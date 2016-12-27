Парламент третий раз за месяц не может рассмотреть вопрос о привлечении инвестиций

Парламентский комитет по экономической и фискальной политике в третий раз за месяц отложил рассмотрение вопроса о политике правительства Кыргызстана по привлечению и защите инвестиций, развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний рынок.

Сначала вопрос сняли с повестки дня из-за отсутствия глав Таможенной и Налоговой служб. На прошлой неделе его отложили из-за того, что на заседание комитета не пришел вице-премьер-министр Олег Панкратов, который находился в командировке в Москве (Россия).

Сегодня вопрос не удалось изучить вновь из-за отсутствия Олега Панкратова. Чиновник в командировке в Санкт-Петербурге (Россия). Там накануне состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня проходит заседание глав государств ОДКБ.

«Вы собрали руководителей министерств и ведомств, оторвали их от работы. Если вы сразу знали, что Олега Панкратова не будет и вопрос снимут с повестки, зачем их приглашали?» - заявил представителям правительства в Жогорку Кенеше депутат Азамат Арапбаев.

В итоге депутаты сняли с повестки не только эту тему, но и вопрос об исполнении постановления Жогорку Кенеша об инвентаризации, идентификации, переоценке и учете материальных и нематериальных активов Кыргызстана.

Также депутаты отложили на 2017 год вопрос о внесении поправок в Налоговый кодекс и программу по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами.

«Представляемые сегодня поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение транспортного налога. Мы не можем его рассматривать, потому что у нас есть проект закона об отказе от этого налога. Мы предлагаем его убрать, а акциз повысить. Я хочу еще раз зайти к премьер-министру, обсудить с ним ситуацию, а после Нового года будем рассматривать», - предложил депутат Дастан Бекешев.

Коллеги депутата поддержали.