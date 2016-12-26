Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Российско-Кыргызский фонд развития планирует открыть в Кыргызстане двадцать заводов и фабрик. ИА «24.kg» решило выяснить, благодаря чему будут оживлять экономику страны.
На 2017 год запланирована модернизация птицефабрики по производству яиц в селе Ленинском. Ожидается запуск трех новых цехов, приобретение оборудования, строительство складов.
В будущем году планируют строить фабрику по производству трикотажных тканей. Будет создано 123 новых места, увеличатся отчисления по налогам на $119 тысяч 346 в год.
В этом году началась, а в 2017-м продолжится реконструкция аэропорта «Иссык-Куль» в Тамчи. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры нет возможности обслуживать растущий пассажиропоток.
В Чуйской области создадут производство консервированных фруктов и овощей. Сырье семи видов будут закупать у фермеров Иссык-Кульской, Ошской областей и пригородов Бишкека. Проект обеспечит доход 437 семьям к 2020 году.
ГП «Кыргызаэронавигация» получило деньги на покупку и модернизацию аэронавигационного и метрологического оборудования. Это повысит безопасность полетов в регионе и положительно скажется на международной репутации страны, приведет к увеличению транзитных рейсов международных авиакомпаний.
Ожидается, что в столице появится пятизвездочный отель «Орион Бишкек».
В 2017-2018 годах запустят производство макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, сахарного печенья, комбикормов. Рабочие места получат 45 человек. В результате снизится зависимость от импорта мучных изделий.
Появится и завод по производству арматуры горячего проката производственной мощностью 150 тысяч тонн в год.
В Оше расширят кирпичный и гравийно-сортировочный заводы. Рабочие места получат 126 человек.
В селе Беш-Кунгее Чуйской области расширят завод по производству теплоизоляционных материалов (пенопласта).
В Таш-Кумыре построят завод по производству металлургического кремния мощностью 5 тысяч тонн в год. В случае успешной реализации проекта ожидается приток иностранных инвестиций до $5 миллионов.
В начале 2017-го выделят деньги на строительство горнолыжной базы в Ак-Тюзе. Ее запуск позволит увеличить приток туристов в КР.
Открыто финансирование строительства торгового комплекса в Бишкеке, включая гипермаркет.
Кроме того, фонд выделит средства на восстановление сахарных заводов «Каинды-кант» и «Кошой» и еще нескольких предприятий.
Отметим, в 2016-м не открыли ни одного крупного предприятия. В этом признался президент КР Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции. Но он надеется, что ситуация изменится в 2017 году.
URL: http://_/ekonomika/42318/