Так ли бесполезен для страны «Кыргызалтын»?

Депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов заявил о том, что ОАО «Кыргызалтын» следует закрыть. Народный избранник уверен, что акционерное общество не приносит пользу ни стране, ни бюджету. В самой компании с парламентарием не согласны.

«ОАО «Кыргызалтын» считает подобные высказывания не соответствующими действительности. Мы можем доказать, что компания работает на благо государства», - прокомментировали ИА «24.kg» инициативу депутата в компании и представили итоги деятельности в 2016 году.

На сегодня в ОАО «Кыргызалтын» работают 2 тысячи 218 человек. Это коллектив компании с учетом производственных филиалов, трех структурных подразделений и трех непрофильных филиалов. Также компания является одним из крупных налогоплательщиков в Кыргызстане.

«Только по итогам 9 месяцев 2016 года ОАО перечислило в бюджет в виде налогов и иных платежей 708,9 миллиона сомов, в том числе 290 миллионов сомов в Социальный фонд. Стоит также отметить, что «Кыргызалтын» досрочно выплатил более 232,2 миллиона сомов бюджетной ссуды, которую изначально планировалось погасить в 2017 году», - говорится в сообщении компании.

Нынешний год ОАО «Кыргызалтын» завершает с чистой прибылью в 321 миллион сомов. Кроме того, за год кредиторская задолженность компании уменьшилась вдвое.

В 2016 году «Кыргызалтын» выиграл суд по четырем искам об аресте акций в «Центерре». В итоге высвобождены акции и дивиденды: $6 миллионов вернулись в виде ссуды в бюджет Кыргызстана.

Стоит также помнить, что в системе «Кыргызалтын» работает единственный в стране аффинажный завод. В этом году он получил 132,5 миллиона сомов прибыли, что на 84,1 миллиона больше показателя 2015-го.

«Сегодня состояние ОАО «Кыргызалтын» и его филиалов выравнивается. Конечно, проблемы в филиалах по-прежнему имеются. Это старое оборудование, сокращение минерально-сырьевой базы. Однако они возникли не вчера, а копились на протяжении нескольких лет. Все производственные филиалы работают дольше положенного срока, оборудование там не менялось с самого их открытия. Тем не менее ОАО предпринимает все возможное, чтобы предприятия работали, а люди не остались без средств к существованию», - заключили в компании.