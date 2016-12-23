На фабрике месторождения Иштамберды выплавят первое золото

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На обогатительной фабрике месторождения Иштамберды выплавят первое золото. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, выплавка запланирована на завтра, 24 декабря.
Месторождение золота Иштамберды расположено на территории Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Лицензией на разработку месторождения владеет ОсОО «ФулГолдМайнинг»
Производственная мощность предприятия составляет 300 тысяч тонн руды в год.
В 2013-2015 годах предприятие не работало. В 2016-м добыча руды составила 116,77 тысячи тонн со средним содержанием золота
Обогатительная фабрика принята в эксплуатацию в 2011 году. В 2014-м компания вела работы по внедрению новой технологии переработки руды. Это связано с тем, что обогатительная фабрика не дала ожидаемых результатов по технологическому извлечению золота. Принято решение изменить метод переработки руды, в том числе предусмотреть вторичную переработку отходов хвостохранилища. В этом году произведена реконструкция обогатительной фабрики.
Следует отметить, что из-за нехватки электроэнергии работа обогатительной фабрики в зимний период приостанавливается.
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