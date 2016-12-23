В Москве начались переговоры о возврате денег за Верхненарынский каскад ГЭС

Энергетики Кыргызстана выехали в Москву на переговоры с российскими коллегами по вопросу возврата денег, затраченных на строительство Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, переговоры назначены на 14.00 по московскому времени. Кыргызская сторона, как и прежде, настаивает на проведении независимого аудита.

Речь идет о возмещении $37 миллионов, на которых настаивает «РусГидро». Российская компания намерена взыскать эти деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть деньги, но настаивает на проведении независимого аудита.

Изначально «Национальная энергетическая холдинговая компания» с недоумением восприняла заявление руководства ПАО «РусГидро» о возможном обращении в международный арбитраж. Холдинг призвал коллег воздержаться от комментариев.