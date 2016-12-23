Из России везут запчасти для ремонта Токтогульской ГЭС

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Российские специалисты обнаружили место повреждения кабельной линии. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, в Кыргызстан готовы выехать с запчастями еще три человека из России, чтобы приступить к ремонту. «По диагностике повреждения есть положительная динамика. Специалисты вскрыли кожух, нашли поломку», - сказал Дуйшенбек Зилалиев.
Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на
Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.
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