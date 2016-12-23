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У Министерства экономики нет данных о влиянии Российско-Кыргызского фонда развития на экономику

23/12/16 07:27, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Министерство экономики пока не может сказать, как предприятия, открытые благодаря Российско-Кыргызскому фонду развития, повлияли на экспорт и импорт. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

 

По его словам, уставной капитал фонда составляет $500 миллионов. Деньги начали поступать с 2014 года. Уже выделено $173,5 миллиона на 603 кредита, из них 22 крупных проекта профинансированы напрямую.

 

«Большинство денег только осваивается, поэтому влияния на экспорт и импорт нет. Об этом говорить еще рано, оборот компаний можно изучить после освоения кредита», - сказал Эльдар Абакиров.

 

Он также рассказал, на развитие каких отраслей выделены кредиты.

 

На производство тканей выдан кредит в $7,5 миллиона, на производство консервов - $3,9 миллиона, макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, сладостей – $5,5 миллиона. Кроме того, на оборудование для сахарного завода в Шопокове выдано $10 миллионов.

URL: http://_/ekonomika/42199/

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