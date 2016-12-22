Открытое воздушное пространство в Кыргызстане создали только на бумаге

«В Кыргызстане открытое воздушное пространство осталось только на бумаге», - заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, гражданская авиация – важная составляющая в развитии инфраструктуры страны. У Кыргызстана есть большой потенциал в транзитных и авиаперевозках. В развитии торговли и туризма именно гражданская авиация является основной составляющей.

«Правительство Кыргызстана для многих государств мира ввело безвизовый режим. Это должно улучшить авиасообщение. У нас недостаточно внутренних рейсов, самолетов нет, техническое состояние транспорта низкое. Поэтому для повышения объема авиаперевозок и выхода из черного списка международных перевозок мы должны четко вести политику в области гражданской авиации. Только так мы можем поднять ее. Думаю, это и на экономику Кыргызстана тоже повлияет», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

«До следующей проверки гражданской авиации мы должны решить все проблемы, указанные ИКАО. Нужно привести законодательную базу отрасли в соответствие с новым Воздушным кодексом. Необходимо решить проблему подготовки и переподготовки кадров. Нам нужно создать условия для инвесторов для создания международных обслуживающих центров. У нас есть программа развития гражданской авиации, Агентством гражданской авиации (АГА) не проводится достаточная работа. Самая главная причина проблем – не было координации со стороны Минтранса. АГА вместе с Министерством транспорта и дорог должны в течение месяца разработать программу «Безопасные перевозки», - заключил глава кабмина.