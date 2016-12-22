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Китайцы хотят выкупить 49 процентов доли «Эйр Кыргызстан»

22/12/16 08:40, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Китайская компания China Southern Airlines хочет приобрести 49 процентов доли государственной авиакомпании «Эйр Кыргызстан». Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

 

По его словам, в Кыргызстане 22 авиакомпании. В том числе девять имеют сертификат эксплуатанта, 5 занимаются грузоперевозками, остальные – пассажирскими перевозками. В то же время 5 эксплуатантов, занимающихся грузовыми перевозками, на сегодня не работают.

 

«У них истек срок сертификата, поэтому деятельность компаний приостановлена. Среди них и государственная «Эйр Кыргызстан». Уже поступило официальное письмо от China Southern Airlines о готовности купить часть компании», - рассказал Жамшитбек Калилов.

URL: http://_/ekonomika/42129/

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