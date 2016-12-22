Китайцы хотят выкупить 49 процентов доли «Эйр Кыргызстан»

Китайская компания China Southern Airlines хочет приобрести 49 процентов доли государственной авиакомпании «Эйр Кыргызстан». Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, в Кыргызстане 22 авиакомпании. В том числе девять имеют сертификат эксплуатанта, 5 занимаются грузоперевозками, остальные – пассажирскими перевозками. В то же время 5 эксплуатантов, занимающихся грузовыми перевозками, на сегодня не работают.

«У них истек срок сертификата, поэтому деятельность компаний приостановлена. Среди них и государственная «Эйр Кыргызстан». Уже поступило официальное письмо от China Southern Airlines о готовности купить часть компании», - рассказал Жамшитбек Калилов.