ИКАО требует от Кыргызстана выполнения 200 условий

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В 2009 году для выхода из черного списка ИКАО Кыргызстану дано 67 указаний, а в 2016-м добавлено еще 128 рекомендаций. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
Он напомнил, что кыргызские авиакомпании более 10 лет находятся в черном списке международных авиаперевозок. При этом страна так и не выполнила рекомендации ИКАО для выхода из этого списка.
«С 2009 по 2016 год в Агентстве гражданской авиации сменилось шесть руководителей. Это тоже влияет на качество работы. Мы не можем привлечь профессионалов. Также есть долги по взносам перед ИКАО, их нужно погасить», - рассказал Жамшитбек Калилов.
URL: http://_/ekonomika/42128/