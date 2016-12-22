Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны

Энергетика страны держится на двух столпах – каскаде Токтогульских ГЭС и ТЭЦ Бишкека. Станции - как живой организм, их турбины должны всегда вращаться, чтобы обеспечивать население электроэнергией.

Строительство столичной ТЭЦ началось в 1958 году, а Токтогульской ГЭС – в 1962-м. Более полувека они служат республике. Случались крупные аварии и трагедии, но пока заменить их нечем.

В Кыргызстане 22 декабря отмечают День энергетика. В преддверии праздника ИА «24.kg» решило рассказать, как строили энергетические гиганты.

С чего начиналась энергетика в стране

1893 год. На реке Кара-Дарья установлен первый реечный водомерный пост. Через три года аналогичное сооружение появилось на реке Нарын около Уч-Курганского канала, а в 1908-м – на реке Талас вблизи села Кировского.

На реке Кара-Дарья установлен первый реечный водомерный пост. Через три года аналогичное сооружение появилось на реке Нарын около Уч-Курганского канала, а в 1908-м – на реке Талас вблизи села Кировского. Начиная с 1910 года , в республике начались проектировочные работы перспективной схемы орошения.

, в республике начались проектировочные работы перспективной схемы орошения. В 1913 году построена первая тепловая электростанция на руднике Кызыл-Кия. Позже в Оше открыли гидроэлектростанцию, на которой работала радиально-осевая турбина мощностью 240 лошадиных сил.

построена первая тепловая электростанция на руднике Кызыл-Кия. Позже в Оше открыли гидроэлектростанцию, на которой работала радиально-осевая турбина мощностью 240 лошадиных сил. Через год дизельные электростанции открылись в Пишпеке и Караколе, а в Оше началось строительство второй ГЭС с турбиной мощностью 300 лошадиных сил.

В 1916 году на Ат-Башинском канале Чуйской оросительной системы возвели малую Аламединскую ГЭС мощностью 600 лошадиных сил.

на Ат-Башинском канале Чуйской оросительной системы возвели малую Аламединскую ГЭС мощностью 600 лошадиных сил. Впервые электрическую энергию стали использовать для освещения улиц в 1923 году на руднике Кызыл-Кия.

на руднике Кызыл-Кия. В 1953 году завершилось строительство Аламединской ГЭС-4, ГЭС «Покровка», Калининской ГЭС. Спустя год появилась Аламединская ГЭС-5, Мин-Кушская ТЭЦ, Быстровская и Чон-Алайская ГЭС.

Покорившие скалы

В начале 1960-х развернулась масштабная стройка на Нарыне – возводили Токтогульскую ГЭС. Приходилось отвоевывать каждый квадратный метр, прокладывать путь, взрывая горную породу. Строители стали скалолазами. На створах Токтогулки трудились одновременно 350 скалолазов.

Токтогульский створ - узкая, глубокая теснина, прорубленная в скалах потоком Нарына. На высоте 1,5 тысячи метров правый борт каньона выводит к скалистой вершине Авла. На левом берегу на высоте 1,2 тысячи метров - вершина Чон-Тегерек. Оба склона крутизной в 80 градусов.

Из воспоминаний Леонида Замятина «Скалолазы: Спорт и профессия»: «Чтобы возвести 215 метров плотины и здание ГЭС, необходимо было освободить русло Нарына, отвести его воды в скалу. Значит, нужно пробить обводной тоннель. Понадобились транспортные тоннели на разных уровнях. Итак, стройка по вертикали, многоэтажная! Такого еще не бывало. Отвесные скалы стали рабочей площадкой, по ним прокладывали транспортные пути, подавали наверх воду, электроэнергию, взрывчатку».

За время строительства Токтогульской ГЭС подготовили 700 скалолазов самых разных профессий. Скалолазы-плотники оплетали склоны снизу доверху пешеходными тропами; скалолазы-монтажники навешивали грузовые переправы и трубопроводы, устанавливали сетчатые ловушки для камней, прокладывали ЛЭП; скалолазы-проходчики бурили скалу с подвешенных к крючьям переносных дюралевых площадок; скалолазы-взрывники удаляли опасные глыбы, готовили рабочие площадки на склонах. Были даже бульдозеристы и трактористы-скалолазы, истинные виртуозы, прокладывающие на крутых скалах тракторные тропы к верхним отметкам.

Первый пуск и авария

Плотина Токтогульской ГЭС считается одной из самых высоких в мире, а по расположению и конструкции признана уникальной. Станция производит до 40 процентов электроэнергии в стране. Хотя изначально ее строили с другой целью.

При возведении Токтогульской ГЭС использовали 3,9 миллиона кубометров бетона. Ее сметная стоимость превысила по тем временам 544 миллиона рублей, на строительно-монтажные работы потратили 450 миллионов рублей.

Токтогулка - энергетическо-ирригационный объект. В первую очередь она предназначалась для орошения полей Ферганской долины, где выращивают хлопок.

Запустить станцию планировалось в 1974 году, но в долине была сильная засуха. Большая делегация из Москвы долго не знала, как поступить. В итоге решили отложить запуск ГЭС и спасти посевы хлопка. У гидростроителей началась хандра.

Начальник Управления строительства «Нарынгидроэнергострой» Зосим Серый тогда сказал: «Это равносильно тому, что бегуну на дальнюю дистанцию сообщили, что финиша не будет. Для многих из нас Токтогульская ГЭС - цель жизни, а не средство прожить. Здесь «выживают» не самые сильные и выносливые, а прежде всего фантазеры и мечтатели — элита горных строителей».

Спустя время станцию все же решили запустить. Дату назначили на 31 декабря 1974-го, но агрегат не закрутился. Вода пошла в машинный зал, началось затопление. В одном месте монтажники не залатали водовод, так как торопились к намеченному сроку.

Как рассказал ИА «24.kg» смотритель музея Сабыр Токтогулов, никто не знал об этой ситуации, и по центральному телевидению объявили о запуске Токтогульской ГЭС. Всю новогоднюю ночь специалисты устраняли неполадку и к обеду 1 января 1975-го все же запустили станцию.

Именно из-за этого в документах порой указывают разные даты запуска ГЭС.

Легенды энергетики

Чтобы начать строительство, нужно было очистить склоны от камней. Требовались скалолазы-монтажники. Начальник участка освоения склонов Дмитрий Бушман обратился в физкультурный институт к Владимиру Аксенову. Он сначала отказался ехать на ГЭС и обучать строителей скалолазанию. Ректор предложил ему поработать на объекте 2 недели. Стройка настолько увлекла Аксенова, что всю жизнь он посвятил станции и в столицу не вернулся. Он стал первым прорабом по скалолазанию. Вот так ГЭС меняла жизни людей.

Несколько раз приезжал на Токтогулку и Чингиз Айтматов. Писатель оставил в книге посетителей пожелания работникам станции.

Значимую роль в развитии энергетики Кыргызстана сыграл Турдакун Усубалиев. Именно он добился решения о строительстве Токтогульского гидроузла на Нарыне, приложил усилия, чтобы ускорить возведение Фрунзенской ТЭЦ и Уч-Курганской ГЭС.

Говоря о строительстве ГЭС, нельзя не вспомнить о министре энергетики и электрификации СССР Петре Непорожнем. Он разработал метод послойной укладки бетона на Токтогульской ГЭС. Потом по этому способу защищали диссертации, но идею подал министр, когда все другие способы возведения плотин отбросили из-за невозможности их применения в столь узком и высоком каньоне.

Начальник управления основных сооружений станции Казбек Хуриев утверждал: «Нужно быть дураком, чтобы не брать энергию падающей воды». Как вспоминают энергетики, он всегда говорил о том, что строительство ГЭС в Кыргызстане никогда не закончится.