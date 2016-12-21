Авария на Токтогулке: будет ли свет на Новый год?

Токтогульскую ГЭС словно преследует какой-то рок. В прошлом году авария на кабельной линии произошла 23 декабря. В этом году авария на том же оборудовании случилась в ночь на 16 декабря, но известно об этом стало лишь сегодня. Энергетики предпочли утаить от общественности, что одна из турбин станции остановлена в разгар зимы.

Хронология аварии

В 2015 году 23 декабря в 8.00 отключился блочный трансформатор второго гидроагрегата. По всей республике ввели ограничения в подаче электроэнергии.

Через день энергетики отрапортовали о восстановлении работы ГЭС. Последствия аварии дали о себе знать через несколько дней.

28 декабря в 6.58 отключили три генератора. На кабельных линиях обнаружили протечку масла. На уровне 235 мегаватт-часов ограничена подача электроэнергии в Чуйской области, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской областях и в Бишкеке.

Энергетики сообщили, что со 2 января в республике возможны отключения электричества на 1,5-2 часа.

Тогда же выяснилось, что вопрос замены кабелей на Токтогульской ГЭС не решен с 2008 года. ОАО «Электрические станции» договорилось с корейской компанией о поставках кабеля.

На Токтогульской ГЭС с момента пуска станции эксплуатируются маслонаполненные кабельные линии высокого давления напряжением 500 кВ типа МВДТ-500 производства Пермского кабельного завода. К настоящему времени завод-изготовитель прекратил производство кабеля такого типа.

В связи с участившимися авариями на станцию приехали специалисты из Перми.

Год прошел, проблема та же

Агрегат, вышедший из строя в 2015-м, ввели в работу только 14 января. «Электрическим станциям» пришлось заключать договор с Казахстаном на поставку электроэнергии, если внутренние резервы будут исчерпаны.

В этом году авария произошла на том же участке. В ОАО «Электрические станции» рассказали, что 15 декабря произошел внеплановый вывод из работы гидроагрегата №2 мощностью 300 МВт из-за повреждения его вспомогательного оборудования.

В настоящее время определяется характер повреждения на кабельной линии 500 кВ. На месте работает персонал Токтогульской ГЭС, в том числе руководство компании, специалисты по кабельному оборудованию из России и комиссия Госэкотехинспекции.

По словам генерального директора компании Таалайбека Толубаева, кабельная линия проложена 40 лет назад. Давать какие-то гарантии при ремонте сложно, так как изоляция устарела.

«До 15 января планируем ввести агрегат в работу. Вводить ограничения в подаче электричества нет необходимости. ГЭС вырабатывают достаточно. Кроме того, ТЭЦ Бишкека дает 300 МВт, а максимальная мощность - 360 МВт. Резерв есть», - заверил энергетик.

Да будет свет?

Ограничений в подаче электроэнергии нет, работает водноэнергетический режим всех ГЭС. В настоящее время общая мощность всех ГЭС и ТЭЦ является достаточной для покрытия потребления внутри страны.

Как рассказал ИА «24.kg» генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть КР» Медетбек Айткулов, компания готова обеспечить потребителей электричеством. Все линии электропередачи исправны.

«Даже если из-за погоды возрастет потребление, мы пройдем этот период без отключений. На выходных потребление, наоборот, снижается», - отметил он.

А уголь?

Между тем стало известно еще об одном факте, который скрывают энергетики. Казахстан временно прекратил поставлять уголь на ТЭЦ Бишкека якобы из-за проблем с вагонами.

Глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев подтвердил, что небольшая задержка была. Но сегодня на теплоцентраль поступило 17 вагонов с топливом.

«Если сравнивать аварию с прошлогодней, это небольшая поломка. Проблема в том, что в Кыргызстане нет специалистов по таким кабелям. Из России приехали два мастера, они установят характер повреждения и стоимость работ. После этого на ГЭС направят ремонтную бригаду для устранения аварии. Вводить ограничения не будем, в целом в запасе имеется до 200 мегаватт», - заверил он.

Кабель, который проложен на Токтогульской ГЭС, использовали на четырех станциях – в России, Украине и Кыргызстане. Все страны, кроме КР, отказались от его использования.

Что касается запасов угля, то, по информации «Электрических станций», на ТЭЦ Бишкека в наличии 253 тысячи 595 тонн. За прошедшие сутки использовано 5 тысяч 172 тонны. Предприятие выработало 6 миллионов 581 тысячу киловатт-часов. Заданный температурный режим +68 градусов полностью выдерживается.

Хоть энергетики и уверяют, что поломка незначительная, но ввиду прогнозируемых морозов ситуация может кардинально измениться - как в прошлом году, когда аварии посыпались одна за другой. На всякий случай лучше запастись к Новому году свечами.